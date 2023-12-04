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Россиянам назвали самые выгодные для отпуска месяцы 2024 года

Депутат Чаплин: отпуск выгоднее брать в месяцы с большим количеством рабочих дней

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Depositphotos

Самыми выгодными для ухода в отпуск являются месяцы, на которые выпадает наибольшее количество рабочих дней. Планировать отдых нужно заранее, чтобы руководство компании не вынудило взять его в неудобное время, предупредил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

«Чтобы получить больше денег, лучше брать отпуск в месяцы, где больше рабочих дней. В 2024 году это: июль, август, октябрь», — сказал депутат в беседе с Общественной Службой Новостей.

Также выгодно, по его мнению, уходить в отпуск между праздниками. К примеру, в будущем году можно взять мини-отпуск с 6 по 8 мая, а за счет выходных отдохнуть с 4 по 12 мая.

Помимо этого, эксперты считают самыми выгодными месяцами для отпуска те, которые следуют за выплатой премии или повышением зарплаты. В этом случае эти суммы будут включены в расчет среднедневного заработка, благодаря чему средний заработок для расчета отпускных будет больше.

Напомним, большинство россиян в недавнем исследовании рассказали, что в 2024 году планируют потратить на отпуск более 200 тысяч рублей.

Ранее в России поддержали идею ввести дополнительный отпуск для работников при одном условии.

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