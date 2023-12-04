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Дерматолог назвала продукты, которые улучшат состояние кожи лица

Дерматолог Рудыка: рыба и авокадо помогут улучшить состояние кожи лица

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Freepik.com

В рацион питания для улучшения состояния кожи лица стоит включать достаточное количество продуктов, в которых есть белки, жиры и углеводы. Об этом Pravda.Ru рассказала дерматолог, косметолог, лазеролог, член объединения специалистов в эстетической медицине Наталья Рудыка.

«Конечно, полиненасыщенные жирные кислоты должны присутствовать особо в зимний период. Это различные виды жирной рыбы как сельдь, скумбрия, красная жирная рыба. То есть те продукты, где есть омега-3, омега-6 — жирные кислоты», — уточнила эксперт.

Помимо этого, по ее словам, благоприятное воздействие на кожу также оказывают растительные масла. Она советует потреблять авокадо, орехи, семечки, зелень и белки.

«Я не говорю про жирное мясо. Но мясо тоже должно быть обязательно в рационе, после 40 хотя бы два раза в неделю. А так стараться все равно — либо это курица, либо это индейка, либо это рыба», — добавила Рудыка.

При этом жирные колбасы, газированные напитки, чипсы, переработанные углеводы и сахар дерматолог советует исключить из своего рациона.

Косметолог, к.м.н., врач-дерматовенеролог, основатель Artleo Clinic Екатерина Васильева до этого рассказала «Газете.ру», что при неграмотном использовании средства ухода за телом можно получить совершенно противоположный эффект, чем заявлено на упаковке.

Ранее россиянам рассказали как ухаживать за волосами в холодное время года.

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