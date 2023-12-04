Жителей Москвы предупредили о гололедице и похолодании до -15°C

Небольшой снег, гололедица и температура до -8°C ожидаются в Москве. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В дневное время температура воздуха в столице составит от -6°C до -8°C. В ночь на вторник, 5 декабря, может похолодать до -15°C.

В Московской области температура 4 декабря будет колебаться от -5°C до -10°C. В ночь на 5 декабря термометры могут показывать до -17°C.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская отметила ТАСС, что возможны слабые магнитные бури.

Также в столице 5 декабря до 12:00 мск будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за ветра. В области желтый уровень продержится до 21:00 мск 4 декабря. Также в Подмосковье будет желтый уровень опасности из-за гололедицы, который продлится до 12:00 5 декабря.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявлял, что 4 декабря в Москве появятся февральские сугробы, а в конце недели придут аномальные морозы. Эксперт отметил, что высота снежного покрова в Москве в понедельник будет от 25 до 30 см.

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