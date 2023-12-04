На венгерско-украинской границе скопилось 1400 грузовиков

В результате протеста дальнобойщиков на украино-польской и словацкой границе, на венгерско-украинской границе образовалась огромная очередь из более чем 1400 грузовиков, простирающаяся на 22 километра. Венгерский телеканал ATV сообщает, что автомобили были перенаправлены на венгерские пограничные пункты контроля.

«На пограничном пункте Захонь с венгерской стороны (Чоп с украинской стороны) скопилось более 1400 грузовиков, образуя очередь протяженностью около 22 километров. Уже две недели дальнобойщики блокируют границы Украины с Польшей и Словакией, поэтому многие пытаются достичь своего восточного соседа через Венгрию», — говорится в сообщении канала.

Представитель местного управления венгерской полиции Аттила Гала сообщил, что пограничный пункт контроля «Захонь» работает на полную мощность, но количество грузовиков в очереди превышает тысячу.

Телеканал также информирует, что некоторые водители уже три дня находятся в очереди, но они предварительно запаслись едой и бензином, ожидая такую ситуацию.

Бывший начальник пограничного пункта контроля Золтан Мадьяр заявил телеканалу, что никогда ранее не видел такой массовой очереди грузовиков. Он также отметил, что из-за тумана дорожная обстановка является опасной, и за последние дни произошло несколько смертельных ДТП с участием грузовиков.

На границе Украины с Польшей скопилась очередь из 2,5 тыс. грузовиков.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.