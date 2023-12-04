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Пожар на заводе автомобилей в Москве локализован

В Москве пожар на заводе автомобилей локализован на площади 2 тыс. кв. метров

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Илья Питалев/РИА Новости

По информации оперативных служб, возгорание на заводе специализированных автомобилей на востоке Москвы успешно локализовано. Как сообщает ТАСС, пожар в настоящее время находится под контролем, информации о пострадавших нет.

В пресс-службе МЧС России уточнили ТАСС, что пожар локализован на площади 2 тыс. кв. метров.

Ранее сообщалось, что на заводе прицепов в Москве произошел пожар, ему изначально был присвоен второй (повышенный) номер сложности, потом он был повышен до третьего. По данным Telegram-канала Mash, загорелись склады завода специализированных автомобилей. На месте работают несколько пожарных бригад.

На сайте завода указано, что Московский завод специализированных автомобилей является лидером на российском рынке среди производителей прицепной техники и входит в десятку крупнейших предприятий Европы.

По информации пресс-службы МЧС России, тушение пожара на заводе специализированных автомобилей на востоке Москвы затруднено из-за высокой пожарной нагрузки и наличия горючих технических изделий внутри здания. На месте пожара проводятся замеры воздуха для определения содержания вредных веществ. По результатам замеров превышений не обнаружено, добавили в МЧС.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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