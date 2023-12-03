На востоке Москвы загорелся завод специализированных автомобилей

На заводе прицепов в Москве произошел пожар, ему присвоен второй (повышенный) номер сложности. Об этом сообщает ТАСС.

«На заводе на Открытом шоссе в производственном здании произошел пожар. Наблюдается открытое горение, огонь интенсивно распространяется», — сообщили агентству в экстренных службах.

По его словам, горящее здание имеет три и четыре этажа.

По данным Telegram-канала Mash, загорелись склады завода специализированных автомобилей. На месте работают несколько пожарных бригад.

По информации канала, возгорание происходит на площади 500 кв.м.

На сайте завода указано, что Московский завод специализированных автомобилей является лидером на российском рынке среди производителей прицепной техники и входит в десятку крупнейших предприятий Европы.

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