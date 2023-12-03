В Москве выпало рекордное количество осадков с 1980 года

В Москве побит рекорд для 3 декабря по количеству выпавших осадков, который был установлен в 1980 году. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Как отметил синоптик, за всю историю наблюдений погода в Москве 3 декабря еще никогда не была столь снежной. По данным базовой метеостанции города на ВДНХ, в столице выпало 10 мм осадков, что на 0,6 мм больше, чем в рекордном 80-м году.

Леус подчеркнул, что это предварительные данные, так как снегопад продолжается, хоть уже и ослабел, поэтому точное значение нового рекорда станет известно после 21 часа по местному времени.

Он также рассказал, что больше всего осадков выпало в центре города, на Балчуге и в подмосковном Долгопрудном. На этих метеостанциях в осадкомеры попало 11 мм небесной влаги, добавил он.

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