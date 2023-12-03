Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Москве выпало рекордное количество осадков с 1980 года

Синоптик Леус сообщил о побитии в Москве суточного рекорда по количеству осадков

close
100%
Maxim Shemetov/Reuters

В Москве побит рекорд для 3 декабря по количеству выпавших осадков, который был установлен в 1980 году. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Как отметил синоптик, за всю историю наблюдений погода в Москве 3 декабря еще никогда не была столь снежной. По данным базовой метеостанции города на ВДНХ, в столице выпало 10 мм осадков, что на 0,6 мм больше, чем в рекордном 80-м году.

Леус подчеркнул, что это предварительные данные, так как снегопад продолжается, хоть уже и ослабел, поэтому точное значение нового рекорда станет известно после 21 часа по местному времени.

Он также рассказал, что больше всего осадков выпало в центре города, на Балчуге и в подмосковном Долгопрудном. На этих метеостанциях в осадкомеры попало 11 мм небесной влаги, добавил он.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что на российские регионы надвигаются аномальные холода. По его словам, в отдельных регионах морозы будут достигать -40... -50°С.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий