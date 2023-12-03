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Малышка-панда из Московского зоопарка переехала в новый манеж

Маленькой панде из Московского зоопарка подарили новый манеж

Маленькой панде из Московского зоопарка подарили новый манеж, сообщила директор парка Светлана Акулова в Telegram-канале.

«Малышка уже едва помещается в корзинке и на весах. Зато новый манеж пришелся по размеру!» — написала она.

Для нового манежа зоологи специально сшили милые простынки с изображением морковок и бамбука.

В другом сообщении Акулова сообщила, что, по данным последнего осмотра, детеныш весит 6545 г, ее длина — 63 см (с хвостиком 70,1 см). Также у панды шесть зубов: два на нижней и четыре на верхней челюсти.

Кроме этого, ведется голосование за то, какое имя дать малышу.

В конце ноября сообщалось, что у панды прорезались первые зубы.

В конце августа у самца Жуи и самки Диндин из Московского зоопарка родилась девочка-панденок. Она стала первым в истории детенышем панды, родившимся в России. Ее родители несколько лет назад прилетели из Китая: их передали зоопарку в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Москвой и Пекином.

Ранее сообщалось, что рожденная в Московском зоопарке панда начала рычать.

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