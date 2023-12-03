На международной выставке «Россия» прошел День Башкортостана

В рамках Дней регионов на международной выставке-форуме »Россия» 3 декабря открылся День Башкирии, сообщает пресс-служба форума. Глава региона Радий Хабиров представил достижения региона в сфере промышленности, энергетики, беспилотных технологий, культуры и искусства.

«Башкортостан талантлив и богат. Про республику можно много говорить — но самая главная ценность: люди, огромный многонациональный народ. Вы помните слова президента, что в Башкортостане как в капле воды, отражается вся наша Россия с ее многообразием культур, религий, языков и дружбой», — сказал он.

По его словам, международное сотрудничество республики со странами СНГ, ШОС, БРИКС и рассказал об уникальном туристическом потенциале, благодаря которому Башкортостан по праву считается одной из здравниц РФ.

Для посетителей выставки в рамках Дня республики была организована культурная программа: празднование зимнего башкирского сабантуя, фестиваль «Терра зима» с приветствием башкирского деда мороза Кыш Бабая, выступление заслуженного артиста РФ, оперного певца Аскара Абдразакова. Среди угощений подготовлены национальное блюдо бишбармак, мед, сладость чак-чак и кумыс. При этом одним из самых ярких событий дня стала национальная свадьба с соблюдением традиционных обрядов, башкирскими песнями, танцами, благопожеланиями молодоженам с комментариями на русском языке.

Отмечается, что на сегодняшний день регионе Башкортостан считается одним из регионов-лидеров по экономическому развитию и инновационному потенциалу. Также благодаря реализации ряда инициатив главы государства развитие республики получило дополнительный импульс. Так, в рамках национального проекта «Наука и образование» в Башкортостане строится межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня на 4,3 тысячи студентов, который станет центром притяжения и интеграции предприятий, научных и образовательных учреждений.

Напомним, посетителям международной выставкы-форума «Россия» представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Мероприятие проходит с 4 ноября по 12 апреля на территории ВДНХ в Москве.