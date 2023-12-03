Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На международной выставке «Россия» прошел День Башкортостана

Радий Хабиров: в Башкортостане отражается вся Россия с ее многообразием культур

close
100%
Газета.Ru

В рамках Дней регионов на международной выставке-форуме »Россия» 3 декабря открылся День Башкирии, сообщает пресс-служба форума. Глава региона Радий Хабиров представил достижения региона в сфере промышленности, энергетики, беспилотных технологий, культуры и искусства.

«Башкортостан талантлив и богат. Про республику можно много говорить — но самая главная ценность: люди, огромный многонациональный народ. Вы помните слова президента, что в Башкортостане как в капле воды, отражается вся наша Россия с ее многообразием культур, религий, языков и дружбой», — сказал он.

По его словам, международное сотрудничество республики со странами СНГ, ШОС, БРИКС и рассказал об уникальном туристическом потенциале, благодаря которому Башкортостан по праву считается одной из здравниц РФ.

Для посетителей выставки в рамках Дня республики была организована культурная программа: празднование зимнего башкирского сабантуя, фестиваль «Терра зима» с приветствием башкирского деда мороза Кыш Бабая, выступление заслуженного артиста РФ, оперного певца Аскара Абдразакова. Среди угощений подготовлены национальное блюдо бишбармак, мед, сладость чак-чак и кумыс. При этом одним из самых ярких событий дня стала национальная свадьба с соблюдением традиционных обрядов, башкирскими песнями, танцами, благопожеланиями молодоженам с комментариями на русском языке.

Отмечается, что на сегодняшний день регионе Башкортостан считается одним из регионов-лидеров по экономическому развитию и инновационному потенциалу. Также благодаря реализации ряда инициатив главы государства развитие республики получило дополнительный импульс. Так, в рамках национального проекта «Наука и образование» в Башкортостане строится межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня на 4,3 тысячи студентов, который станет центром притяжения и интеграции предприятий, научных и образовательных учреждений.

Напомним, посетителям международной выставкы-форума «Россия» представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Мероприятие проходит с 4 ноября по 12 апреля на территории ВДНХ в Москве.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий