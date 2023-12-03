В Киеве прошел митинг с требованием демобилизации военнослужащих

В Киеве прошел митинг в поддержку демобилизации призванных по мобилизации и солдат срочной службы, находящихся в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции (СВО) РФ. Об этом украинское издание «Страна.ua» сообщает в Telegram.

Участники демонстрации собирались у здания Киевской городской государственной администрации. В ней также поучаствовали родственники военнопленных украинцев. Они требовали возобновить обмен пленными.

30 ноября глава совета резервистов сухопутных войск Украины Иван Тимочко предложил использовать для мобилизации граждан данные реестра избирателей. По его словам, нужно, чтобы это была унифицированная система призыва, позволяющая заполнить реестр призывников.

С февраля 2022 года на Украине действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд с территории страны.

Ранее солдат ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.