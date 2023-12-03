Дети оказались одни в горящей квартире в центре Москвы

В 16-этажном доме в центре Москвы загорелась квартира. В ней оказались заперты двое детей. Об этом телеканал «360» со ссылкой на источник сообщил в Telegram.

По данным телеканала, дом с горящей квартирой расположен на Библиотечной улице.

«Двое детей из окна 11-го этажа кричат, что родителей дома нет. Они просят о помощи», — сказано в сообщении.

По информации «360», спасатели уже находятся на месте происшествия.

На этой неделе стало известно, что в Омске семья попала в больницу после пожара из-за детских игр со спичками.

Ранее сообщалось, что в Бурятии пятеро детей оказались на ИВЛ после пожара в многоквартирном доме.

До этого в Перми пожарные спасли из горящей квартиры мужчину и ребенка.

Ранее во Владимирской области ребенок спас многоэтажку от пожара.