Российские военные передали жителям Сирии гуманитарный груз

Российские военные передали жителям поселка Эль-Атейба сирийской провинции Риф-Дамаск гуманитарную помощь. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

Отмечается, что военные раздали 300 продовольственных наборов весом по 10 кг. Также военнослужащие развернули временный медицинский пункт для нуждающихся в лечении, провели осмотр местных жителей и выдали им все необходимые медикаменты.

Гуманитарный груз также включает одну тонну вещевого имущества.

До этого стало известно, что Воздушно-космические силы России смогли поразить пункт управления в укрытиях сирийских боевиков, который находится под землей. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить. Отмечается, что российские военные ударили по позиции боевиков, которые причастны к обстрелам правительственных войск Сирии.

Ранее Сирия обвинила Израиль в нарушении международного гуманитарного права в Газе.