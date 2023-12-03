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Российские военные передали жителям Сирии гуманитарный груз

Российские военные передали жителям Сирии гуманитарный груз весом около 4 тонн

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Shutterstock

Российские военные передали жителям поселка Эль-Атейба сирийской провинции Риф-Дамаск гуманитарную помощь. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

Отмечается, что военные раздали 300 продовольственных наборов весом по 10 кг. Также военнослужащие развернули временный медицинский пункт для нуждающихся в лечении, провели осмотр местных жителей и выдали им все необходимые медикаменты.

Гуманитарный груз также включает одну тонну вещевого имущества.

До этого стало известно, что Воздушно-космические силы России смогли поразить пункт управления в укрытиях сирийских боевиков, который находится под землей. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить. Отмечается, что российские военные ударили по позиции боевиков, которые причастны к обстрелам правительственных войск Сирии.

Ранее Сирия обвинила Израиль в нарушении международного гуманитарного права в Газе.

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