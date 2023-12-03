Украинского депутата Дубинского перевели в одиночную камеру

Арестованного депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского перевели в одиночную камеру с видеонаблюдением. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на адвокатов.

По словам журналистов, начальник следственного изолятора принял решение о переводе Дубинского после того, как появилось заявление парламентария об избиении в камере.

При этом полиция Киева заявила, что подтверждение избиениям Дубинского нет.

«Судебно-медицинское исследование (экспертиза) с Дубинским не проводилась, поскольку Дубинского не разрешили вывезти из СИЗО. Если в Украине в условиях диктатуры не находят подтверждение пыткам народного депутата в СИЗО — найдут не в Украине», — комментируют ситуацию адвокаты депутата.

Накануне Александр Дубинский, изгнанный из правящей партии «Слуга народа», заявил об избиении в СИЗО. Он утверждает, что его били в течение нескольких часов, после чего перевели в другую камеру.

Депутат Рады оказался в СИЗО в ноябре по обвинению в госизмене. В частности, политика подозревают в коррупции и участии в схеме по незаконному пересечению границы Украины для мужчин призывного возраста. Сам он свою вину отрицает и считает дело против себя политическим преследованием.

Ранее на Украине арестовали имущество депутата Дубинского.