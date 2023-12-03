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Путин поздравил российских юристов с профессиональным праздником

Путин в День юриста напомнил о важности юридической поддержки

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил юристов России с профессиональным праздником. Поздравительную телеграмму российского лидера опубликовали на сайте Кремля.

«Конечно, без юридической поддержки и сопровождения невозможно представить сегодня деятельность бизнес-структур, социальной сферы, общественных организаций. Уверен, что вы и впредь будете достойно решать стоящие перед вами ответственные задачи, оказывать квалифицированную юридическую помощь людям, в том числе участникам специальной военной операции и членам их семей», — говорится в сообщении президента.

Путин выразил надежду, что российские юристы продолжат развивать нормативно-правовую базу, совершенствовать правовую культуру и хранить верность профессиональным традициям.

День юриста празднуют в России 3 декабря с 2008 года. Праздник учредили в знак признания заслуг юридического сообщества в отстаивании верховенства закона, защите прав и свобод граждан, а также в укреплении государственности РФ.

Ранее Путин поздравил лауреатов премии «Юрист года».

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