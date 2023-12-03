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В Перу бандиты напали на шахту компании Poderosa

Бандиты атаковали шахту компании Poderosa в Перу, убив девять и ранив 15 человек

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Shutterstock

На шахту компании Minera Poderosa в Перу напала группа вооруженных преступников. Об этом в соцсети X (бывший Twitter) сообщает национальная полиция.

По сообщению полиции, бандиты взяли заложников и подорвали взрывчатку в забое, из-за чего погибли девять человек, еще 15 человек получили ранения.

Семь человек удалось задержать на месте преступления. Боеприпасы и оружие были конфискованы.

«Группа вооруженных преступников совершила набег на объекты компании Minera Poderosa, расположенные в провинции Патас, регион Ла-Либертад, жестко нарушив внутреннюю безопасность предприятия и взяв в заложники четырех человек», — говорится в сообщении полиции.

Предположительно, нападение совершили шахтеры-нелегалы, которые могут быть связаны с венесуэльской бандой «Поезд Арагуа». По другой версии, это могли быть нанятые бандой убийцы.

До этого на руднике в городе Удачный в Якутии произошел выброс метана.

Ранее в Днепропетровской области Украины произошел обвал шахты.

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