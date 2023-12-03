ОАЭ поможет другим странам бороться с нехваткой воды

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) выделят деньги, чтобы помочь другим странам решить проблему нехватки воды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председательство 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

«ОАЭ объявляют о выделении нового финансирования в размере $150 млн на решение проблемы нехватки воды», — говорится в заявлении.

Эти деньги пойдут на поддержку проектов по обеспечению водной безопасности в наиболее уязвимых странах.

ОАЭ также внесли $100 млн в трастовый фонд Всемирного банка. Фонд финансирует проекты по сокращению выбросов метана и объемов факельного сжигания попутного нефтяного газа.

До этого сообщалось, что в ОАЭ усилили контроль за условиями открытия счетов для российских компаний на фоне давления со стороны США. По данным Bloomberg, Штаты усилили надзор за арабскими банками с целью борьбы с обходом антироссийских санкций.

В статье также говорилось, что эмиратские Эмиратов также ужесточили контроль за денежными переводами средств в Россию, в результате чего увеличилась продолжительность подобных операций.

Ранее ОАЭ решили ограничить поставки некоторых товаров в Россию