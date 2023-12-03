В Крыму остались без света сотни абонентов

В Черноморском, Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма 238 абонентов остаются отключенными от электросетей из-за штормового ветра, сообщает Telegram-канал крымского правительства со ссылкой на данные Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Крым (МЧС РК).

По данным ведомства, в ночь на 3 ноября 43 бригады из 97 человек и 42 единицы техники занимались ремонтом электроснабжения на полуострове. С утра планируется увеличение аварийных бригад, говорится в сообщении.

В МЧС РК отметили, что подтопленными на полуострове остаются 62 частных домовладения и 4 дома дачного строения.

До этого МЧС рассказало о ходе работ по ликвидации последствий шторма в Крыму.

Накануне стало известно, что непогода с ураганом и штормом в Донецкой народной республике, Крыму и Севастополе получила статус ЧС федерального уровня реагирования.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов назвал причину шторма в Крыму и Краснодарском крае.