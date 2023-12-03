Политолог назвал День неизвестного солдата важнейшей памятной датой в России

Президент установил защиту исторической памяти прямой задачей государства, но своим внутренним долгом эту задачу ощущает и общество России, заявил в беседе с «Газетой.Ru» политолог Петр Колчин.

«Широкое распространение и рост популярности поисковых движений, патриотических организаций, которые ведут раскопки, устанавливают личности бойцов, отдавших жизни за Родину — все это показатель того общественного отклика и внутренней потребности миллионов россиян в сохранении памяти о героях и нашего наследия», — сказал Петр Колчин.

Политолог отметил, что сегодня герои специальной военной операции, защитники Донбасса встают в один ряд с героями Великой Отечественной войны.

«Как и 80 лет назад, российский народ стоит на страже будущего всего человечества и защищает цивилизованный мир от угрозы неонацизма», — заявил Колчин.

Важным символом этой политики, отметил он, стало недавнее открытие в Луганске мемориального комплекса «Незаживающая рана Донбасса», где покоятся жители ЛНР, пострадавшие в результате украинской агрессии и ополченцы, защищавшие Донбасс.

Колчин подчеркнул, что российское общество чтит День неизвестного солдата, считает его одной из важнейших памятных дат в России и воспринимает каждую потерю как личное горе и личную трагедию.

«Мемориалы в память о героях спецоперации — место великой трагедии, но это и место силы, где мы принимаем на себя их священную миссию по защите Отечества и борьбе со злом нацизма. Это внутренняя обязанность каждого из нас, внутренняя миссия российского народа», — заключил политолог.

Напомним, 3 декабря в России отмечают День неизвестного солдата. Дата была учреждена в 2014 году указом президента РФ Владимира Путина. День выбран неслучайно: 3 декабря 1966 года в честь 25-летия разгрома немецких войск под Москвой в Александровском саду был торжественно перезахоронен прах Неизвестного Солдата.