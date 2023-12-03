Россиянка потеряла 680 тысяч рублей, попытавшись сменить тариф мобильной связи

Под Пензой женщина потеряла свои накопления, попытавшись сменить тариф на мобильную связь и интернет. Об этом рассказал специалист по связям с общественностью МО МВД РФ по ЗАТО Заречный Сергей Яшкин.

58-летняя жительница Заречного ответила на звонок неизвестного, который представился сотрудником банка и предложил ей поменять тариф на мобильную связь и интернет.

Потерпевшая посчитала предложение выгодным и согласилась. Следуя инструкции собеседника, женщина продиктовала ему данные, которые он просил, в том числе и коды, полученные по СМС. После этого мошенники получили доступ к ее банковским счетам и списали с них не менее 680 тыс. рублей.

Через некоторое время женщина заметила пропажу и обратилась в полицию.

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