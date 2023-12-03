Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России выросла доля отказавшихся смотреть новогодние передачи по телевизору

Доля отказавшихся смотреть новогодние огоньки в России выросла до 45%

close
100%
Алексей Ладыгин/РИА Новости

Каждый девятый россиянин планирует смотреть новогодние телепередачи. Это следует из результатов исследования SuperJob, передает РБК.

Планируют смотреть новогодние огоньки 11% опрошенных, включить их только для фона хотят 33%, а 45% отказались смотреть эфир.

Среди планирующих включить телевизор в новогоднюю ночь больше тех, у кого есть дети (14 против 8%). Среди отказавшихся от просмотра новогодних огоньков выше доля не имеющих детей (50 против 34%). Кроме того, против просмотра голубых огоньков выступили 48% зарабатывающих от 80 тыс. руб. в месяц, 44% опрошенных, кто получает 50-80 тыс. руб. и 37% респондентов, чья заработная плата не превышает 50 тыс. руб.

54% нежелающих смотреть новогодние телепередачи по телевизору — опрошенные в возрасте до 34 лет, среди респондентов 34-44 лет доля отказавшихся от голубых огоньков составляет 44%, а среди представителей старшего поколения — 38%.

Доля нежелающих смотреть новогодние передачи с 2019 года выросла, тогда выбравших такой ответ было 38%.

До этого заслуженная артистка России, юмористка Елена Воробей заявляла, что хочет вернуться в телевизионные передачи на Новый год.

Ранее сообщалось, что «Прогресс» доставит космонавтам мандарины на Новый год.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий