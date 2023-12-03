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Воздушную тревогу объявили в шести регионах Украины

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

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Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сирены включились в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Кировоградской, Николаевской областях. Кроме того, в красную зону на онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации попали подконтрольные Киеву части Херсонской области.

Накануне тревога периодически объявлялась как по всей стране, так и в отдельных регионах. После 15:00 мск на всей территории Украины отменили воздушную тревогу.

2 декабря президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего вечернего обращения призвал граждан страны реагировать на сигналы воздушных тревог.

До этого мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за действий президента Украины Владимира Зеленского в стране почти не осталось независимых институтов власти и страна движется к авторитаризму.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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