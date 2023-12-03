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Один человек погиб в результате нападения в Париже

Министр Дарманен: один человек погиб в результате нападения в Париже

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Sarah Meyssonnier/Reuters

Неизвестный напал на прохожих на набережной Гренель у Эйфелевой башни в Париже, есть жертвы. Об этом сообщил министр внутренних дел и заморских территорий Франции Жеральд Дарманен, передает ТАСС.

«Сотрудники полиции только что мужественно остановили напавшего на прохожих в Париже в районе набережной Гренель», — отметил глава ведомства.

По его словам, один человек был убит, другой ранен. Пострадавшему оказала помощь парижская пожарная бригада.

Дарманен предупредил парижан и туристов о необходимости избегать «этого района». Очевидцы заметили в руках у нападавшего нож.

В конце ноября во Франции начались беспорядки после убийства 16-летнего подростка, причиной которого могла стать расовая принадлежность. В ходе митингов задержали 20 человек, трое пострадали. Власти заявили, что акцию устроили ультраправые активисты, которые съехались со всей страны.

Ранее сообщалось, что в Сибири хозяйка алабая напала на женщину, сделавшую ей замечание.

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