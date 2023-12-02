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Стало известно, сколько Запорожская АЭС оставалась без питания

ЗАЭС оставалась на питании дизель-генераторов из-за обесточивания около 5 часов

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Запорожская АЭС (ЗАЭС) в ночь на субботу, 2 декабря, лишилась питания от внешней линии электропередачи и обеспечивалась электроэнергией от дизель-генераторов в течение почти пяти часов. Об этом сообщает РИА Новости.

«В результате отключения 1 декабря в 22:26 линии электропередачи 330 кВ «Ферросплавная» и 2 декабря в 03:32 высоковольтной линии 750 кВ «Днепровская» Запорожская АЭС теряла внешнее электроснабжение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что питание собственных нужд станции при этом осуществлялось от дизель-генераторов. 2 декабря в 8:07 линия 750 кВ «Днепровская» была введена в работу.

До этого в пресс-службе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) полностью отключилась от внешнего источника питания в ночь на 2 декабря. Согласно данным агентства, в настоящее время подключение успешно возобновили.

Ранее в российском МИД заявили, что украинские атаки на ЗАЭС были бы невозможны без поддержки Запада.

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