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У севшего на мель во время шторма сухогруза Blue Shark отлетел якорь

У сухогруза Blue Shark, севшего на мель во время мегашторма, оторвался якорь

У сухогруза Blue Shark, который выбросило на мель в Краснодарском крае во время мощнейшего шторма, отсоединился якорь. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot, ссылаясь на собственные источники.

«У сухогруза Blue Shark оторвался якорь», — указывается в публикации

Согласно информации канала, всех членов экипажа в составе 21 человека удалось эвакуировать на сушу.

«Они ждут буксировки, но это может затянуться на долгий срок: под сухогрузом сплошной песок», — отмечается в материале.

При этом собственник корабля все еще не объявился и не присылал запрос на проведение работ. Если владелец не даст о себе знать в ближайшее время, то ему может грозить штраф.

Мощнейший шторм выбросил на мель сухогруз Blue Shark в Краснодарском крае рядом с поселком Витязево 27 ноября. В связи со сложными метеоусловиями и отсутствием буксиров корабль с 21 человеком на борту не мог получить помощь. В Росморречфлоте заявили, что операция по снятию с мели судна начнется тогда, когда позволит погода.

Ранее сухогруз разломился пополам из-за шторма у берегов Турции.

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