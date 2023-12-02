Суд арестовал обвиняемого в подрыве железной дороги под Рязанью

В Москве на два месяца арестован мужчина, подозреваемый в совершении теракта на железной дороге в Рязанской области. Об этом сообщает Telegram-канал московских судов общей юрисдикции.

«Суд решил избрать в отношении Сидики Руслана Касемовича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 30 января 2024 года включительно», — говорится в публикации.

Подозреваемого обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса: теракт и незаконный оборот взрывчатых веществ.

Его задержали по горячим следам после подрыва железнодорожных путей в Рязанской области. 35-летний мужчина имеет гражданство России и Италии. На допросе он во всем признался, сообщив, что в феврале 2023 года в Стамбуле его завербовал сотрудник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в Екабпилсе в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб.

11 ноября сообщалось, что перегоне между станциями Рыбное и Блокпост произошел подрыв самодельного взрывного устройства. В результате 19 вагонов поезда сошли с рельсов, из них 15 получили повреждения. Ущерб оценили в сумму около 30 млн рублей.

Ранее взрыв поездов в тоннеле БАМа из РФ в Китай квалифицировали как теракт.