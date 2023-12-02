Россиянка отдала около млн рублей «целителю» за лечение чаем больной раком дочери

В Кабардино-Балкарии мать больной раком девочки написала заявление на «целителя». Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел в Нальчике. У дочери женщины выявили онкологию. Чтобы вылечить ребенка, она обратилась к целителю. По версии следствия, мужчина гарантировал то, что сможет вылечить болезнь.

В беседе с женщиной местный житель заявил, что травы для лечения нужно добывать за границей. В результате родительница отправила подозреваемому 500 тысяч рублей.

После того как рецепт не помог, россиянин потребовал еще 500 тысяч рублей. У женщины на тот момент было только 400 тысяч, но она все равно перечислила деньги.

Позже выяснилось, что «целитель» не ездил в другую страну. Все полученные деньги он тратил на технику, матери больной раком девочки он давал аптечные травяные чаи.

Россиянка обратилась в полицию. Сам мужчина во всем признался.

Ранее в Ленобласти подозреваемой в краже миллиона рублей «ведьме» запретили выходить из дома ночью.