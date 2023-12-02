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В Москве вручили подарок двухмиллионному посетителю выставки-форума «Россия»

Посетитель выставки «Россия» выиграл экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС

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Илья Питалев/РИА Новости

На Международной выставке-форуме «Россия» зафиксировали двухмиллионного посетителя. Им стал Марат Сабитов из Казани, который приехал на ВДНХ со своей супругой Марией, сообщает пресс-служба выставки.

«Мы приехали на Выставку-форум по приглашению. Она грандиозная — представлены традиции народов, республик. Ты живешь в одном городе и не видишь всего этого. Больше всего понравились инновационные технологии, как представлено наше будущее», — рассказал Марат Сабитов.

Помимо индивидуальной экскурсии на Саяно-Шушенскую ГЭС и посещения Абакана, двухмиллионному посетителю подарили билеты и трехдневное проживание в местной гостинице.

Посещение Саяно-Шушенской ГЭС поможет сформировать гордость за Россию, отметил генеральный директор Российского энергетического агентства Минэнерго России Алексей Кулапин.

«Это самая большая гидроэлектростанция России, самая большая по выработке «зеленой» электроэнергии», — подчеркнул он.

Напомним, миллионной посетительницей выставки стала Светлана Сулейманова из Пензы, которая приехала на выставку с мужем. Семья выиграла билеты на балет «Щелкунчик» и поездку в Москву.

Международная выставка-форум «Россия» проходит на ВДНХ. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка продлится до 12 апреля.

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