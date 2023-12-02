Арестован нападавший на прохожих с ножом в Норильске

В Норильске обвиняемому в нападении на местных жителей с ножом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю в своем Telegram-канале.

По версии следствия, вечером 29 ноября, находясь около дома по улице Рудная района Талнах, подозреваемый заметил ранее ему незнакомого мужчину и нанес ему удары ножом. В ночь на 30 ноября 2023 года, находясь около дома по улице Новая города Норильска, заметил ранее ему незнакомую женщину, приблизился к ней и нанес ей ножом удар. Этой же ночью, находясь в подъезде своего дома, мужчина, вооружившись двумя карабинами, напал на ранее ему неизвестного 63-летнего мужчину. Потерпевшие обратились за помощью к прохожим, они были доставлены в больницу.

По информации Telegram-канала Mash, в ходе допроса нападавший заявил, что совершил преступления из-за голосов в голове, которые его к этому подтолкнули.

Ранее подростка, напавшего с топором на школу, приговорили к шести годам заключения.