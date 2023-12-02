В Москве на шоссе несколько машин загорелись из-за ДТП с уснувшим водителем

В Москве на Киевском шоссе произошло массовое ДТП с участием уснувшего водителя. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел на 34-м километре трассы. После аварии с «Газелью», вторая участница ДТП, водитель Volkswagen, ожидала сотрудников ГИБДД. Когда правоохранители приехали и стали грузить автомобиль на эвакуатор, москвичка села в машину Госавтоинспекции.

Вскоре в них врезалась фура, что привело к возгоранию транспортных средств, в том числе и эвакуатора.

На место оперативно прибыли медики. Одному из работников эвакуатора оторвало ногу. На данный момент человек находится в больнице. Сотрудники ГИБДД не пострадали.

Ранее в ДТП с грузовиком на ЦКАД водителю оторвало кисть руки.