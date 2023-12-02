Летевший в Уфу самолет аварийно сел в Тюменской области

Летевший из Ноябрьска в Уфу пассажирский самолет экстренно сел в Тюменской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что на борту воздушного судна находился 71 человек. Информации о возможных пострадавших не приводится.

Накануне сообщалось, что летевший из Москвы самолет Boeing 777 совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. Приземление прошло без происшествий.

29 ноября рейс, следовавший из Санкт-Петербурга в Самарканд, экстренно сел в казахстанском Актобе из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

В Самаре самолет вернулся в аэропорт сразу после вылета. На борту лайнера находились 128 пассажира и 6 членов экипажа. После инцидента в Курумоч выехал старший помощник Куйбышевского транспортного прокурора.

Ранее в США арестовали пассажира самолета, который вышел на крыло через аварийный выход.