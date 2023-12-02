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В Башкирии две женщины вышли из машины и оказались в мазутной яме

В Башкирии две женщины упали в мазутную яму

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«Госкомитет РБ по ЧС»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Госкомитет РБ по ЧС»

В Башкирии два человека попали в мазутную яму. Об этом сообщает госкомитет региона по ЧС.

Инцидент произошел в Баймакском районе. По предварительным данным, три человека проезжали по территории района и в какой-то момент по неизвестной причине подъехали к заброшенной котельной.

«Выйдя из машины, две женщины не заметив опасности, с высоты 2,5 метров упали в яму с мазутной жижей», – сообщается в публикации.

В результате одна из женщин получила сильное переохлаждение, ее передали скорой помощи. Вторая полностью оказалась в мазуте. Медики и спасатели смогли достать ее из ямы, но в этот момент она не двигалась.

Ранее в Москве пассажир упал на рельсы на желтой ветке метро.

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