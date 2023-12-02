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МЧС рассказало о ликвидации последствий шторма в Крыму

МЧС: спасатели освободили от воды после шторма в Крыму 60 частных домовладений

Спасатели, ликвидирующие последствия шторма в Крыму, освободили от воды 60 частных домовладений, два многоквартирных дома, 38 дачных домов и 83 приусадебных участка. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

«Спасатели МЧС России продолжают работы по ликвидации последствий шторма в Крыму», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что из затопленных жилых домов уже в первые часы эвакуировали 445 человек, в том числе 69 детей.

На сегодняшний день в пунктах временного размещения остаются 53 человека, из них шесть детей.

По данным МЧС РФ, для ликвидации последствий шторма в Крыму было привлечено более трех тысяч человек и 350 единиц техники.

До этого стало известно, что непогода с ураганом и штормом в Донецкой народной республике, Крыму и Севастополе получила статус ЧС федерального уровня реагирования. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе МЧС России.

Ранее в Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.

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Шторм в Крыму
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