Активистка потребовала удалить со стримингов «Игру престолов» и «Мир Дикого Запада»

Правозащитница из Екатеринбурга Екатерина Герлах просит Минкульт удалить из онлайн-кинотеатра сериалы из-за актрис, пытавшихся отменить ее кумира. Об этом она рассказала агентству URA.RU.

Поклонница Мэрилина Мэнсона поделилась деталями судебной тяжбы с сервисом Amediateka. Она утверждает, что с помощью исков к стримингу борется с противоправным контентом, а именно — с сериалами «Игра престолов» и «Мир Дикого Запада».

«Почему именно эти фильмы вызвали мое пристальное внимание? Да потому что именно в них снимались две обвинительницы рокера Мэрилина Мэнсона — Эсме Бьянко и Эван Рэйчел Вуд. Знаете, такая своеобразная сатисфакция, раз в отношении Мэнсона там на Западе пытаются применить культуру отмены, то я смело могу применить ее в отношении бездоказательно обвинивших его актрис. Пока только у нас в РФ», — заявила Герлах.

По словам активистки, иски о запрете восьмого сезона «Игры престолов» и «Мира Дикого Запада» были составлены еще эти летом. Екатерина заявила, что представителей Amediateka вызвали 4 декабря в управление Министерства культуры по УрФО. В следующий понедельник, по ее данным, на онлайн-кинотеатр должны составить административный протокол по статье 14.58 КоАП РФ (показ без прокатного удостоверения).

«Иски уже давно в работе в Орджоникидзевской прокуратуре и, возможно, уже даже поданы в суд. Схема та же, что и по Фениксу («Восстание феникса». — прим. «Газета.Ru»): подается заявление гражданина, затем проводится экспертиза контента, и, если он будет признан противоправными, прокуратура направляет иск в суд. Здесь также важную роль сыграет отсутствие действующих прокатных удостоверений у обоих фильмов. У восьмого сезона «Игры престолов» он просрочен, а у «Мира…» его и не было никогда», — пояснила она.

В конце октября екатеринбурженка победила в суде Amediateka и добилась удаления с платформы фильма «Восстание феникса», в котором актриса Эван Рейчел Вуд излагает свою версию отношений с рокером Мэрилином Мэнсоном.

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