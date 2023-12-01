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В Германии заявили о первых случаях заболевания микоплазменной пневмонией

Focus: на территории ФРГ зафиксировали распространение микоплазменной пневмонии

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Первые случаи заболевания микоплазменной пневмонией зафиксировали в Германии. Об этом сообщил немецкий журнал Focus, сославшись на местные медицинские учреждения.

В материале указано, что большая часть пациентов с таким диагнозом — дети. При этом, по данным врачей, в основном инфекция затронула несовершеннолетних в возрасте от пяти до 16 лет.

«Мы действительно наблюдаем тяжелое течение болезни в некоторых случаях», — рассказал детский врач-пульмонолог, медицинский директор детской больницы Альтоны Филипп Сток.

По словам эксперта, пациенты нередко жалуются на мучительный кашель. В свою очередь, врачи фиксируют у них «очень выраженное» сужение дыхательных путей и воспаление слизистых оболочек горла.

Медик отметил, что дети с микоплазменной пневмонией нуждаются в стационарном лечении в течение семи-десяти дней. Однако, как подчеркнул Сток, ни в одном из случаев риска для жизни заболевших не было.

В ноябре на территории КНР зафиксировали рост респираторных заболеваний среди несовершеннолетних. Позже представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила, что специалисты не рассматривают микоплазменную пневмонию как обладающую «пандемическим потенциалом».

Ранее в Израиле выявили высоко патогенный подвид птичьего гриппа.

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