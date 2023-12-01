Украинские власти сообщили о новых взрывах в Херсоне

Глава городской военной администрации подконтрольной Вооруженным силам Украине Херсоне Роман Мрочко заявил, что в городе слышны взрывы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Взрывы слышны в прибрежных районах (Херсона. — «Газета.Ru»)», — сообщил Мрочко.

Ранее сообщалось, что несколько взрывов произошли в городе Николаев, который является административным центром Николаевской области Украины. Другие подробности о ситуации в населенном пункте пока не уточняются. В том числе это касается количества взрывов и возможных разрушений.

При этом, по данным официального онлайн ресурса министерства цифровой трансформации Украины, днем 30 ноября в двух регионах страны была объявлена воздушная тревога. В момент появления сообщений о взрывах особый режим действовал на территории Николаевской и Днепропетровской областей.

За день до этого в городе Херсоне, который находится под контролем украинских властей, также произошли взрывы. Как отметил назначенный Киевом руководитель военной администрации населенного пункта Роман Мрочко, взрывы произошли в прибрежных районах Херсона.

Ранее в Херсоне рассказали о повреждении одного из местных заводов.