Неизвестный распылил слезоточивый газ в лицо подростку и изрезал его ножом рядом со школой

Подросток был тяжело ранен в результате поножовщины возле школы в Париже. Об этом сообщает Actu17.

Все произошло 29 ноября возле средней школы в 7-м округе. Неизвестный обрызгал 16-летнего подростка слезоточивым газом, после чего напал на него с ножом и скрылся с места происшествия.

Потерпевший, получивший ножевое ранение, упал на землю, но ему быстро оказали помощь пожарные и медики «скорой». К вечеру следующего дня раненый еще находился под присмотром врачей. Сейчас его жизни уже ничто не угрожает.

По словам источника, близкого к делу, в настоящее время полиция рассматривает это нападение как попытку враждующих банд свести между собой счеты.

Ранее неизвестный напал с ножом на детей у школы в Дублине.