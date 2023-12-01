В Калининграде признали геноцидом уничтожение советских граждан в Восточной Пруссии

Калининградский областной суд признал геноцидом преступления, совершенные властями нацисткой Германии в отношении перемещенных советских граждан и военнопленных на территории бывшей Восточной Пруссии. Об этом сообщает ТАСС.

«[Признать] геноцидом национальных и этнических групп, то есть представлявших собой население СССР народов Советского Союза, как часть плана, заключавшегося в намерении нацистской Германии избавиться от всего местного населения Советского Союза путем его изгнания и истребления», — сказала председатель судебной коллегии по гражданским делам Елена Чашина.

Судья пояснила, что за годы Великой Отечественной войны на территории Восточной Пруссии (нынешняя Калининградская область) находились 672 623 незаконно угнанных мирных советских граждан и военнопленных. Из них около 114 тысяч были уничтожены, 212 тысяч задействованы в принудительных работах.

Рассмотренное дело поступило в суд в октябре, иск подала региональная прокуратура. Сообщалось, что прокурор обратился с заявлением в интересах России и бывших военнопленных и их потомков.

По данным прокуратуры, на территории современной Калининградской области действовало не менее 56 лагерей для военнопленных и принудительно переселенных. Самый крупный — «Шталаг-1А» — был расположен в поселке Нагорное. Через него прошло более 250 тыс. военнопленных.22 ноября

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