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Китай отменил для москвичей запись на получение виз

Визовые центры Китая в Москве отменили предварительную запись на получение виз

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Татьяна Меель/РИА Новости

Визовые центры Китая в Москве с 11 декабря будут оформлять визы без предварительной записи. Об этом говорится на сайте дипломатического ведомства Китая.

В сообщении сказано, что заявители должны заполнить анкеты онлайн на сайте, а при походе в центр достаточно иметь при себе документы в распечатанном виде.

«В генеральные консульства Китая по-прежнему можно подать документы в Хабаровске, Иркутске, Владивостоке и Екатеринбурге», – говорится в сообщении ведомства.

На сайте указано, что решение принято с целью дальнейшего облегчения поездок иностранных граждан в КНР.

В визовых центрах Китая в Санкт-Петербурге систему по оформлению виз без предварительной записи действует с 13 ноября.

До этого Китай отменил обязательную сдачу отпечатков пальцев для российских туристов для получения визы. Поправка коснулась и некоторых других категорий заявителей.

У российских туристов также появилась возможность поехать в Китай по групповому безвизовому механизму.

Ранее сообщалось, что китайские туристы тратят на отдыхе в России не менее $900.

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