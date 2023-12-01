В ВОЗ рассказали, стоит ли ожидать новой пандемии из-за вспышки пневмонии в КНР

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рассматривает вспышку микоплазменной пневмонии на территории КНР как имеющую потенциал перерасти в пандемию. Об этом в ходе брифинга для журналистов в Женеве заявила представитель международной структуры Маргарет Харрис, передает РИА Новости.

Она отметила, что специалисты внимательно следят за ситуацией. Тем не менее, по словам Харрис, рост заболеваемости микоплазменной пневмонией в зимний период — это привычное явление.

«Микоплазменная пневмония <...> лечится антибиотиками и четко выявляется во многих разных странах. И, опять же, мы следим за ситуацией и представляем консультации по лечению и другим вопросам», — указала представитель ВОЗ.

Также она добавила, что в настоящее время специалисты не рассматривают рост заболеваемости в Китае «как имеющий пандемический потенциал». В то же время Харрис указала на отсутствие у ВОЗ информации о наличии у заболевших так называемой «иммунологической наивности».

По ее словам, последняя могла развиться на фоне изоляции людей друг от друга. В частности, во время локдауна граждане перестали подвергаться воздействию различных вирусов и бактерий, постоянно циркулирующих в воздухе.

В середине ноября в КНР зафиксировали рост респираторных заболеваний среди детей. После этого ВОЗ запросила у китайских властей дополнительные сведения об очагах инфекции, включая результаты лабораторных исследований и нагрузку на систему здравоохранения страны.

Ранее вирусолог призвал не беспокоиться о возможном появлении нового вируса в КНР раньше времени.