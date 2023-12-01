В Волгоградской области произошел взрыв в жилом доме

В городе Волжский в Волгоградской области произошел взрыв газа в жилом доме. Об этом сообщает местное издание V1.RU.

Взрыв привел к возгоранию в квартире по адресу Пионерская, 28.

До этого в Астрахани исключили версию со взрывом газа при обрушении дома.

«Пока информация, что это не взрыв газа, это обрушение конструктива здания», — сказал он.

По словам Князева, сейчас специалисты разбираются в случившимся. Вице-губернатор добавил, что, когда спасатели проведут полный разбор той части, которая обрушилась, можно будет точно определить причину происшедшего.

Вечером 16 ноября в Астрахани обрушились два подъезда жилого дома в Кировском районе города на Привокзальной площади. Перед происшествием местные жители заметили трещину в наружной стене строения.

Ранее на Урале жителей домов напугал взрыв, устроенный подростками.