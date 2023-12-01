Молодожены устроили свадьбу в KFC

Пара из Сингапура сыграла свадьбу в ресторане KFC, пишет Mothership. По словам невесты, это была ее давняя мечта, потому что она фанатка жареной курицы.

К радости 32-летней Хизер Вонг, сеть ресторанов быстрого питания не только согласилась принять участие в организации ее свадьбы, но и предложила спонсировать половину еды для гостей, а также сделала букет из жареной курицы.

Жених с невестой рассказали, что познакомились в соцсетях, а их первое свидание прошло именно в KFC. Хизер добавила, что все ее друзья были в шоке, когда узнали, где пройдет свадьба. Однако приятели приняли приглашение.

«Они все были в шоке», — вспоминает Вонг.

В общей сложности свадьба в стиле KFC обошлась паре примерно в $2000, однако большая часть суммы была оплачена самим рестораном фастфуда.

Ранее в Китае жених накрыл 100 столов и пригласил на свадьбу 1000 человек, но никто не пришел.