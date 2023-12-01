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Потомственная летчица рассказала, от чего отказалась ради профессии

Летчик Макеева: ради профессии я отказалась от каблуков и платьев

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Shutterstock

Если женщина хочет работать в профессии летчика, то ей придется отказаться от некоторых вещей, которые могут быть важны для нее. Об этом в беседе с изданием «Страсти» рассказала потомственная летчица, второй пилот вертолета МИ-8 Алиса Макеева.

«В этой профессии есть некоторые детали, от которых девушкам придется отказаться. Речь идет о каблуках, ювелирных украшениях, платьях и длинных ногтях», — поделилась пилот.

Также Макеева отметила, что летчицам из-за высокой загруженности и сложности работы часто приходится забывать о развлечениях, вроде кафе, шоппинга, походов спа-салоны. При этом Макеева подчеркнула, что ни капли не жалеет, что стала продолжателем семейной династии летчиков и считает свою работу «лучшей в мире».

Ранее уборщик рассказал, как бросил работу и стал профессиональным танцором балета в 53 года.

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