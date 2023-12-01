Женщина ударила своего парня ножом в глаз, потому что он смотрел на других девушек

В США женщина ударила ножом в глаз своему бойфренду, потому что он смотрел на других девушек, пишет Inside Edition. Американка назвала свой поступок «иглой от бешенства».

Сандра Хименес была арестована после того, как ее бойфренд вызвал полицию в больницу, куда попал с ножевым ранением правого глаза. Мужчина рассказал офицерам, что 44-летняя возлюбленная сделала это, потому что он якобы слишком часто смотрит на других девушек.

Сама Сандра не жалеет о случившемся и не считает себя виновной. Сначала она была арестована, но позже отпущена под залог в размере $7500. Женщину обвинили в нападении на человека при отягчающих обстоятельствах.

На время следствия американке запрещено вступать в какие-либо контакты с пострадавшим, кроме того, ее поместили под домашний арест.

Ранее британке, выбросившей чихуахуа бойфренда из окна, грозит тюремный срок.