На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

Сигналы воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«Сирены прозвучали на севере Израиля», — говорится в сообщении.

В другом сообщении отмечается, что система противовоздушной обороны перехватила подозрительную воздушную цель, которая пересекла территорию Ливана и попала на территорию Израиля.

До этого издание Financial Times сообщило, что Израиль намерен провести операцию на юге сектора Газа параллельно операции на севере палестинского анклава. По данным газеты, большое количество лидеров ХАМАС находятся на именно на юге сектора Газа.

Израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис заявил, что военный конфликт между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС ждет заморозка к январю-февралю будущего года, когда завершится обмен пленными.

В Кремле ранее прокомментировали возобновление боевых действий в секторе Газа.