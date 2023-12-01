В Уфе хулиган с канцелярским ножом и шваброй в руках взял трех заложников в подъезде дома

В Уфе мужчина, вооруженный канцелярским ножом и шваброй, взял в заложники трех жителей дома. Видео инцидента появилось в Telegram-канале «Короче, Уфа».

30 ноября пьяный мужчина проник в подъезд многоэтажки на Караидельской улице и стал дебоширить. Он бегал по коридору со шваброй, кричал на местных жителей и несколько раз ударил женщину, возвращавшуюся к себе домой, тряпкой по голове и смахнул на пол ее очки.

Также хулиган не выпускал из подъезда мужчин и бросался на них с ножом. В итоге потерпевшие вызвали полицию и 37-летний дебошир был задержан. В отдел внутренних дел забрали всех участников происшествия, на злоумышленника составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».

Начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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