Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Уфе хулиган с канцелярским ножом и шваброй в руках взял трех заложников в подъезде дома

В Уфе мужчина со шваброй напал на жильцов дома и попытался взять их в заложники

close
100%
Global Look Press

В Уфе мужчина, вооруженный канцелярским ножом и шваброй, взял в заложники трех жителей дома. Видео инцидента появилось в Telegram-канале «Короче, Уфа».

30 ноября пьяный мужчина проник в подъезд многоэтажки на Караидельской улице и стал дебоширить. Он бегал по коридору со шваброй, кричал на местных жителей и несколько раз ударил женщину, возвращавшуюся к себе домой, тряпкой по голове и смахнул на пол ее очки.

Также хулиган не выпускал из подъезда мужчин и бросался на них с ножом. В итоге потерпевшие вызвали полицию и 37-летний дебошир был задержан. В отдел внутренних дел забрали всех участников происшествия, на злоумышленника составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».

Начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее южноуралец напал на играющих в волейбол подростков и открыл по ним стрельбу из рогатки.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий