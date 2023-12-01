Мужчина нападал на жителей Норильска с ножом из-за голосов в голове

Мужчина, нападавший с ножом на людей в Норильске, делал это из-за голосов в голове. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По информации Telegram-канала, в ходе допроса нападавший заявил, что совершил преступления из-за голосов в голове, которые его к этому подтолкнули. Впервые он их услышал 29 ноября, и события, произошедшие после этого, мужчина помнит отрывочно. В отношении россиянина возбудили уголовное дело о покушении на расправу.

Норильчанин в ночь на 30 ноября напал с ножом на мужчину и женщину в Норильске. После этого он надел на руки карабины и избил своего 63-летнего соседа. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

До этого москвичка чуть не расправилась с дочерью из-за голосов в голове. Она набрала полную ванну, позвала ребенка и резко окунула головой в воду. После этого россиянка сама вызвала полицию.

Ранее подростка, напавшего с топором на школу, приговорили к шести годам заключения.