В Роскачестве раскрыли самый выгодный вид кредита для покупки авто

На покупку автомобиля россияне могут взять как потребительский, так и автокредит. Причем во втором варианте деньги можно направить только на покупку машины, однако во многих аспектах он выгоднее, рассказали RT в пресс-службе Роскачества.

Среди основных плюсов автокредита специалисты назвали высокий шанс получить одобрение на него, так как банк имеет залог в виде автомобиля. Средства перечисляются напрямую продавцу машины. При этом процентные ставки в случае автокредита ниже, а в отдельных случаях можно оформить льготный автокредит с господдержкой.

«По данным Минпромторга, льготное автокредитование продолжает действовать для работников сферы образования, медицинских работников, участников СВО и членов их семей, а также граждан с инвалидностью», — рассказали аналитики Роскачества.

Говоря о минусах автокредита, они отметили, что владелец авто не сможет продать его или обменять, не получив предварительно разрешение банка. При неуплате кредита машину придется отдать банку – он реализует ее на торгах.

«В случае с автокредитом банк может забрать автомобиль и самостоятельно продать его, чтобы покрыть долг. Если оформлен потребительский кредит, то можно самостоятельно продать машину по рыночной цене и покрыть долговые обязательства», — отметила руководитель центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина.

Также минус автокредита – частое требование первого взноса в размере 10-20% от стоимости автомобиля. При потребительском кредите таких требований нет. Кроме того, взять автокредит можно только с дополнительными страховками, удорожающими его, а выбор покупаемых автомобилей ограничен кредитной историей заемщика и его возможностями.

Напомним, в конце ноября в России подешевели машины китайских марок. Эксперты при этом советуют не торопиться с покупкой, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

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