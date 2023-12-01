Россиянин прервал общение с семьей на 17 лет, скрываясь от правосудия

Мужчину, скрывавшегося от правосудия 17 лет, поймали в Москве по камерам видеонаблюдения. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции Южного Урала.

По данным следствия, с 2003 по 2006 год мужчина воровал материальные ценности с железнодорожных предприятий Челябинска и Кургана. В сговоре с работниками ЧОП и сотрудниками предприятий он похищал со складов запасные части для вагонов и локомотивов, а затем продавал их организациям через подставное ИП. В этот период мужчина заключил договор на поставку с государственным предприятием и получил в качестве предоплаты более миллиона рублей, но затем потратил деньги на личные нужды. Причиненный действиями злоумышленников ущерб превысил 7 млн рублей.

Ранее не судимый 55-летний организатор преступной схемы был задержан в августе этого года в Москве. Он признался в причастности к имущественным преступлениям и рассказал правоохранителям, как провел последние 17 лет своей жизни.

В 2006 году он уехал из родного Челябинска, порвав все связи с женой и детьми подросткового возраста. Он путешествовал по стране, какое-то время жил в Нижнем Новгороде, а затем переехал в Москву, где продолжил менять места жительства и подработки в сфере строительства. Он купил в подземном переходе сканированную копию чужого паспорта, изменил на ней фотографию и пользовался ею всякий раз, когда ему требовалось предъявлять документы.

В итоге задержанного отправили в следственный изолятор. Сейчас ему грозит уголовная ответственности за кражу, совершенную организованной группой, мошенничество в особо крупном размере и два эпизода по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

Ранее сутенера и грабителя, находившегося в розыске 12 лет, задержали в Сочи.