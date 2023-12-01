На европейскую часть России обрушатся сильные морозы

В конце следующей недели россиян ждет резкое похолодание. На европейскую часть страну обрушатся морозы, которые задержатся минимум до середины декабря, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью НСН. Местами температура воздуха опустится до 35 градусов ниже нуля.

После выходных придет стабильное, сильное понижение температуры, которое будет сопровождаться порывами южного ветра, рассказал Шувалов. Так, в столице к середине следующей недели морозы дойдут до 20-25 градусов.

«Такая погода ожидается практически на всей европейской территории России, — подчеркнул синоптик. — В отдельных областях прогнозируются еще более сильные морозы. Так, в Кирове и Ижевске столбики термометров могут опускаться ниже -35 градусов».

Длительное похолодание Шувалов объяснил тем, что в Россию «всерьез и надолго» пришел блокирующий антициклон. Сильных снегопадов на фоне такой морозной погоды не ожидается, отметил он. Перед тем, как ударят морозы, пройдет небольшой снег.

В восточных регионах страны погода останется неустойчивой. В качестве примера синоптик привел Красноярск, где 6 декабря будет 0 градусов, а уже на следующий день – 25 градусов ниже нуля. Подобные колебания ожидают жителей Тюмени, Омска, Новосибирска, Дальнего Востока.

В Приморском крае, на юге Хабаровского края и в Амурская области прогнозируются снег и ветер порывами до 15-20 м/с морозами до 20 градусов ниже нуля.

Серьезное похолодание ожидает и Якутию – здесь столбики термометров опустятся до 40-45 градусов мороза.

Напомним, в Гидрометцентре москвичей предупредили о приближающихся на следующей неделе морозах.

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