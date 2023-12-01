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Поклонская назвала причину трагедии «Майдана» на Украине

Поклонская назвала обман причиной трагедии «Майдана» на Украине

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Дмитрий Макеев/РИА «Новости»

Одной из причин трагедии «Майдана», который произошел в Киеве десять лет назад, стал обман. Об этом написала в своем Telegram-канале советник генерального прокурора РФ Наталья Поклонская.

По ее словам, обман был в «фатальной» стадии и плачевно повлиял на украинских граждан. Она отметила, что утром 1 декабря 2013 года власти Украины перешли от пустых обещаний к грандиозной манипуляции сознанием людей.

Поклонская добавила, что украинцам в итоге пришлось делать выбор между тем, считать ли произошедшее «государственным переворотом», как это назвали прежние власти страны, или принять случившееся в качестве «революции достоинства», то есть следуя политике новых властей.

В результате выбравшие первый вариант попали в ряд «предателей», как и сама Поклонская, заявила она. А те, кто выбрал второй путь стали «патриотами». Таким образом Украину разделили на два лагеря, констатировала советник генерального прокурора РФ. Этот раздел случился в том числе из-за ненависти сограждан друг к другу, которая привела к «трагедии, страшнее не придумаешь».

Она заключила, что правда оказалась простой и заключается в том, что все люди разные, но в этом и есть уникальность. Ненависть Поклонская назвала «обманом» и инструментом для манипуляции, заявив, что нужно об этом помнить всегда, чтобы снова не стать жертвами обмана.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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